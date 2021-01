W poniedziałek 25 stycznia rano Paweł Kasprzak udał się do Zakładu Karnego w Siedlcach, celem odbycia kary pozbawienia wolności. Na łamach "Gazety Wyborczej" wyjaśniał, że jest to jego świadoma decyzja. – Na dwa dni, więc to nic wielkiego i wielkich słów z tej okazji nie będzie – zaznaczał.