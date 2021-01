Bielan: Trzaskowski nie powinien zajmować się wielką polityką. Nie za to płacą mu warszawiacy

Adam Bielan w programie na antenie TVP Info komentował działania Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy. – Nie powinien zajmować się wielką polityką, bo nie po to warszawiacy go wybrali i nie za to mu płacą – przekonywał europoseł PiS.