– On szuka takiego kolektywnego stylu, rozmawia z innymi –stwierdził Tomasz Siemoniak oceniając pierwszy rok Borysa Budki na stanowisku przewodniczącego PO. Wiceszef partii na antenie RMF odniósł się również do braku komentarza Donalda Tuska w 20. rocznicę powstania PO. Ocenił, że to „pewna tuskowa przewrotność”.