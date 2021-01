Morderstwo to mocne słowo, ale delikatne w tym świecie nie docierają. Jeśli coś jest zaplanowane od początku do końca, ma na celu przerwanie życia, to jest to morderstwo. To było prawne morderstwo, choć dokonane rękoma personelu medycznego. Skrócono życie w sposób wyjątkowo perfidny, bo nie podając jedzenia i picia – mówi prof. Wojciech Maksymowicz, który chciał leczyć Polaka ze w szpitalu w Plymouth.