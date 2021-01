Kilka miesięcy temu Agata Młynarska pojechała do Hiszpanii, by spotkać się z mężem. Dzienniarka planowała wkrótce wrócić do Polski, ale ostatecznie zmodyfikowała swoje plany. Opowiedziała o tym w najnowszym poście na Instagramie, gdzie wskazała na mankamenty takiego rozwiązania.