WOŚP można wesprzeć nie wychodząc z domu. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Ze względu na pandemię koronawirusa o wiele rzadziej wychodzimy z domu. Mimo to wiele osób chciałoby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To jak najbardziej możliwe, a sposobów na wsparcie WOŚP z domu jest mnóstwo zaczynając od standardowych wpłat, przez eSkarbonki, do licytacji na Allegro.