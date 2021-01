Radosław Sikorski opublikował krótki wpis na Twitterze, który sugeruje nawiązanie do obecnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Trzy słowa zamieszczone przez europosła to krytyka w kierunku rządzących oraz Trybunału Konstytucyjnego po tym, jak opublikował on uzasadnienie wyroku ws. aborcji.