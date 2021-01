Jak niezwykle podobne są do siebie mechanizmy, bez względu na to, czy mamy do czynienia z carską Rosją, faszyzmem, komunizmem, czy cesarstwem Haile Selassie. Jedną ze wspólnych cech tych ustrojów było forsowanie dzikiej dzietności za wszelką cenę i absolutny zakaz aborcji. (...) W Rumunii, za czasów Nicolae Ceausescu, kary groziły nawet za poronienie, nie wnikano czy zostało wywołane sztucznie przez samą kobietę, czy było naturalne.