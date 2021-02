Kevin Aiston: Polska jest jak kobieta. Nigdy nie wiadomo, co będzie

Rozumiem Polskę. Ona jest jak kobieta – mniej więcej raz w miesiącu ma dziwny czas, nigdy nie wiadomo, co będzie. To jest interesujące. Nie lubię porównywać, ale jeśli już muszę, to powiem, że w Wielkiej Brytanii wszystko wiadomo. Tu trzeba kombinować – mówi w rozmowie z Moniką Zamachowską Kevin Aiston, strażak z programu „Europa da się lubić”, a obecnie właściciel restauracji w Mielcu.