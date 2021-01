Daniel Obajtek premierem? Prezes Orlenu odpowiada w rozmowie z „Wprost”. „Mi to wręcz przeszkadza”

– Mi wręcz to przeszkadza – stwierdził Daniel Obajtek w rozmowie z redaktorem naczelnym Wprost Robertem Felusiem, komentując liczne doniesienia o możliwym przejściu do polityki. Prezes Orlenu ocenił, że takie spekulacje to efekt chęci wzbudzania niepokoju.