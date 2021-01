Kaczyński pilnuje rządu. „Prosiliśmy, by choć w poniedziałki był na Nowogrodzkiej”

– Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie spędza bardzo dużo czasu w kancelarii premiera. Teraz to KPRM stał się ośrodkiem partyjnej władzy, bo to tu w kolejce do rozmowy ustawiają się politycy PiS – mówi „Wprost” osoba z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego.