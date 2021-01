– Na początku myśleliśmy, że odwołamy Finał, ale to Polacy powiedzieli nam: nie, to się musi odbyć, my chcemy być razem z wami. (…) Przenieśliśmy termin i okazało się, że wszystko się wspaniale układa – powiedział Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwsze godziny 29. finału WOŚP. Do tej pory zebrano już ponad 50 mln złotych.