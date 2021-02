Jaki nawilżacz powietrza dobrać do domu a jaki do biura?

Przesuszone śluzówki, objawiające się suchością w gardle, nosie i szczypaniem oczu – czy Ty także miewasz takie problemy? Mogą być to skutki zbyt niskiej wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których przebywasz. Niestety nie są one jedyne. Po pewnym czasie możesz zacząć odczuwać ból gardła, zmagać się z chrypką, problemami skórnymi… a nawet spadkiem odporności! To wszystko z kolei odbije się znacząco na jakości snu, wypoczynku i koncentracji. Jak widać problem nie jest błahy. A co gorsza dotyka bardzo wielu osób. Zbyt wielu, jeśli wziąć pod uwagę łatwość dostępu do jego wyeliminowania!