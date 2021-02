Krzysztof Bosak: Hodowanie fanatyzmu to typowe zjawisko naszych czasów

Hodowanie fanatyzmu i doprowadzanie do stopniowej anarchizacji to typowe zjawisko naszych czasów i obawiam się, że będziemy musieli z nim żyć. Tym bardziej, że służby nie mają narzędzi, by temu przeciwdziałać, bo mamy demokrację – stwierdził w poranku „Siódma 9” poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Poseł nie szczędził także słów uznania dla wyroku TK w sprawie aborcji.