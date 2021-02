Piotr Krysiak poinformował ostatnio, że jedna z uczestniczek konkursu piękności organizowanego rok temu została zgwałcona przez „gwiazdora TVP Info”. Tym razem dziennikarz przedstawił historię statystki, która miała być molestowana na planie filmu „Zenek”. W obu przypadkach głos zabrał Jarosław Jakimowicz zaprzeczając, by to on stał za tymi aktami przemocy seksualnej.