Najbardziej wkur…a, kiedy mówią, że wykonujemy rozkazy władzy. Nie my ją wybraliśmy i nie my pisaliśmy prawo, którego trzeba przestrzegać. Walą w nas z każdej strony, jakbyśmy mieli przyjemność z utrudniania ludziom życia. Też mamy dość lockdownu, jak wszyscy wokół – policjanci, z którymi rozmawialiśmy, wskazują, że bunt narasta nie tylko wśród przedsiębiorców. Ci ostatni twierdzą, że rządzi nami zorganizowana grupa przestępcza, a mundurowi ją wspomagają. Dość mają też pracownicy sanepidu, którzy razem z policjantami kontrolują otwierające się biznesy. Bunt przestał się tlić. Widać go w całej Polsce, we wszystkich grupach.