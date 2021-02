Legalna Aborcja Bez Kompromisów – to komitet zawiązany, by walczyć o zalegalizowanie aborcji w Polsce. Główne założenia projektu ustawy ogłosiły w środę 3 lutego koordynatorki akcji. By projekt mógł znaleźć się w Sejmie potrzebne jest zebranie 100 tys. podpisów.