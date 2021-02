Obostrzenia do wakacji? Plan premiera dzieli PiS

Jak ustalił „Wprost”, nie powinniśmy nastawiać się na poważne luzowanie obostrzeń w najbliższym czasie. Z naszych informacji wynika, że zamknięcie lub ograniczenie działnia wielu branż potrwa co najmniej do lata. Premier Mateusz Morawiecki i jego otoczenie chcą powiązać znoszenie trwającego de facto lockdownu z zakończeniem szczepienia osób z grup najwyższego ryzyka. Zupełnie inaczej podchodzą do obostrzeń politycy PiS, którzy nie utożsamiają się z Morawieckim.