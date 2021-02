Robert Kropiwnicki w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info był pytany o to, dlaczego PO przy dużo niższej liczbie zakażeń nie chciała dopuścić do przeprowadzenia wyborów prezydenckich, a teraz wzywa rząd do znoszenia obostrzeń. W ożywionej dyskusji Danuta Holecka oskarżyła PO o „cynizm”. W odpowiedzi usłyszała zarzuty o „brak wiarygodności”