Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział na antenie TVP Info, co czeka uczniów, którzy wrócą do szkół. Jak się okazało, na agendzie znalazła się m.in. walka z otyłością. Dodatkowe zajęcia mają być skierowane głównie do dziewczynek, „bo tu jest większy problem” – przekonywał.