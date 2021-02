Pisarz o serialu „Osiecka”: Nie dotarli do nowych informacji, nie dokopali się do ludzi

„Agnieszka Osiecka była alkoholiczką!” – zdradza Maryla Rodowicz. Takie i temu podobne „newsy” o Agnieszce – zapewne na fali powtórnego zainteresowania jej osobą z powodu serialu, na stronie tego czy tamtego tabloidu można ostatnio ciągle zobaczyć. Po pierwsze: wielkie mi odkrycie. Po drugie: co to wnosi do sprawy Osieckiej?