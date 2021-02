PiS nigdy nie był do końca z mojej bajki. Zawsze mi się wydawało, że nie do końca są zorganizowani. Dużo rzeczy im się nie udaje. Jest rozdawnictwo, to wszystko jest jakieś niepozbierane. Brakuje tam kompetentnych ludzi – mówi „Wprost” Nelli Rokita, była posłanka PiS. Była doradczyni prezydenta Lecha Kaczyńskiego opowiada też m.in. z czego żyje, która partia najbardziej jej się podoba i czy jej mąż nadawałby się na Rzecznika Praw Obywatelskich.