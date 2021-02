Chcę walczyć z otyłością, przede wszystkim u dziewcząt, bo „tu jest większy problem” – nie powiedział minister edukacji Przemysław Czarnek i na tym w zasadzie ten tekst mógłby się zakończyć. Można by załatwić sprawę w ten sposób, gdyby nie to, co przez ostatnie kilkadziesiąt godzin działo się z nieistniejącą wypowiedzią Czarnka.