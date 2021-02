Nic nie wskazuje na to, żeby konflikt w Porozumieniu miał się szybko zakończyć. Adam Bielan, który uważa, że to on, a nie Jarosław Gowin jest pełniącym obowiązki prezesa Porozumienia spotkał się w poniedziałek z Jarosławem Kaczyńskim. Jak z kolei informuje Onet, jeden z posłów PiS-u może przejść do Porozumienia.