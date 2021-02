„Chyba was po********, aby mi taką wariatkę...”. Roman Giertych radzi Krystynie Pawłowicz i wspomina czasy LPR

Roman Giertych po niedawnym zamieszaniu wokół sędzi TK postanowił napisać „list” do Krystyny Pawłowicz. Były wicepremier postanowił wspomnieć, że jeszcze gdy kierował LPR, to Pawłowicz miała być kandydatką do TK. „Odczuwam ogromny żal, że nie poznałem się wówczas na Pani i nie doceniłem potencjału w Pani tkwiącego” – pisze Giertych.