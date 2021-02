Według różnych źródeł w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) działa od 49 do 122 związków zawodowych. Procent uzwiązkowienia mocno przekracza 100 proc., a wszystko przez to, że pracownicy mogą zapisać się do kilku organizacji jednocześnie. Te rywalizują między sobą o kolejnych członków, bo im większy związek, tym bardziej liczy się w firmowej układance. Twarde realia biznesu niektórzy związkowcy poznają też poza zakładami pracy i prowadzą prywatne interesy. Ci ze Związku Zawodowego „Jedność” zdecydowali się na otwarcie sex shopu.