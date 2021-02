Lewica chce pociągnąć Krystynę Pawłowicz do odpowiedzialności dyscyplinarnej

Pociągnięcie sędzi Krystyny Pawłowicz do odpowiedzialności dyscyplinarnej – z takim postulatem wystąpiła we wtorek 9 lutego Lewica. Jest to odpowiedź na działania Pawłowicz po informacji o jej pobycie w hotelu w Solcu-Zdroju.