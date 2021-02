Piętrzące się bryły lodu spowodowały zator na Wiśle na północ od Płocka. Sytuacji nie ułatwia niska temperatura, która zdaniem państwowych Wód Polskich uniemożliwia zastosowanie lodołamaczy. – To my będziemy czekać do wiosny w tym momencie? – zastanawiał się prezydent miasta.