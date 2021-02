Nałożyła na włosy supermocny klej, bo skończył jej się lakier. Pokazuje, co stało się z jej głową

Tessica Brown to młoda Amerykanka, która nałożyła sobie na głowę supermocny klej Gorilla Glue. Jak tłumaczy, zrobiła to, bo skończył jej się lakier do włosów. Od miesiąca nie może poradzić sobie z usunięciem preparatu z głowy, o czym opowiadaw zamieszczanych na TikToku filmach.