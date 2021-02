„Gdyby to były symboliczne kwoty, to jest to do przełknięcia, ale opodatkowanie jest wysokie, co czyni je dość represyjnym. Czegoś takiego do tej pory nie było” – mówi w rozmowie z „Wprost” prof. Maciej Mrozowski, prawnik, medioznawca i wykładowca Uniwersytetu SWPS.