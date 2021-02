Często narzekamy na głębokość podziałów politycznych w Polsce. W dobrym tonie jest podkreślanie zacietrzewienia polityków i wytykanie im braku zdolności do myślenia ponadpartyjnymi kategoriami. Wszystko to bzdury. Politycy ze zwalczających się obozów potrafią być zgodni, a ostatni tydzień i zamieszanie wokół mediów pokazały, że przed tą zgodnością powinniśmy się bronić rękami i nogami. Kiedy w PiS i PO dochodzą do podobnych wniosków, wszyscy mamy problem.