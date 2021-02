Rządzący oskarżali Onet o „szkalowanie”. Dziennikarze mieli jednak rację. 43 tys. karabinków Grot do naprawy

Wbrew temu, co twierdzili rządzący, w tym kierownictwo MON, karabinki Grot jednak mają wady. 43 tys. egzemplarzy trafi do naprawy – informuje Onet, którego dziennikarze nagłośnili sprawę. Podobne informacje publikowała „Rzeczpospolita”. Polska Grupa Zbrojeniowa twierdzi jednak, że nie chodzi o naprawę wszystkich karabinków, choć według medialnych doniesień mankamenty dotyczą kilku procent automatów, a to i tak oznaczałoby sprawdzenie wszystkich.