Czy w 2015 r. Platforma Obywatelska mogła mieć swój program 500 plus? W rozmowie z „Wprost” Stefan Niesiołowski zdradza, że były na to fundusze, ale w partii zabrakło woli działania. Wieloletni poseł i opozycjonista z PRL mówi o swoim stosunku do protestujących mediów, animozjach w opozycji i o tym, co jest lepsze niż rozmowa z Grzegorzem Schetyną. Niesiołowski, entomolog z wykształcenia, rozwiewa też wątpliwości w kwestii braku komarów po mroźnej zimie.