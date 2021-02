Nawiedzające Polskę od kilku tygodni mrozy dają się we znaki wszystkim. Niskie temperatury i utrzymujący się w wielu częściach kraju śnieg, to zjawiska, od których zdążyliśmy się odzwyczaić w ostatnich latach. Tak nietypowa aura mocno wpływa na nas, ale okazuje się, że inaczej jest w przypadku owadów. Były poseł PO, a prywatnie profesor nauk biologicznych, Stefan Niesiołowski w rozmowie z „Wprost” wyjaśnia, co po ostrej zimie stanie się z komarami i kleszczami.