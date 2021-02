Sama nie wybrałabym się na koronaparty na Krupówkach (latem także nie brałam udziału w koronaturnusach nad Bałtykiem), co więcej – własny urlop spędziłam w mieście, zachowując reżim sanitarny i zdrowy rozsądek. Jednak czy was, drodzy politycy, rządzący, ministrowie, naprawdę dziwią reakcje ludzi, którzy od prawie roku (z przerwami), w trosce o nasze życie i zdrowie, ale jednak trzymani są przez was na smyczy? A może sami nie doświadczyliście, jak bolesny jest lockdown, skoro szusowaliście na nartach, odpoczywaliście w spa, czy załatwialiście sobie odporność poza kolejnością szczepiąc się w grupie „0”? Może trzeba wam opowiedzieć, co dla Kowalskiego, także przedsiębiorcy, oznacza rok w zamknięciu?