Kampania zachęcająca Polaków do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 ruszyła pod koniec 2020 r. Od kilku tygodni trwa jej najważniejsza część, czyli emisja spotów z udziałem m.in. aktora Cezarego Pazury. Spoty można oglądać w mediach publicznych i części mediów prywatnych. Wszyscy emitują te same materiały, ale nie wszyscy robią to na jednakowych zasadach. Kto zarabia, a kto zrzekł się wynagrodzenia za emisję? Kancelaria Prezesa Rady Ministrów unika odpowiedzi.