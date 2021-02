Każda zmiana partyjnych barw jest powodem do dyskusji nad przyczyną roszad. Poniedziałkowe odejście Pauliny Henning-Kloski z KO do ruchu Szymona Hołowni zapoczątkowało jednak ciekawą „wyliczankę”. Politycy wytykają sobie teraz przejścia z partii do partii. Co ciekawe, w „wyliczankę” bawią się również i ci, którzy sami chętnie zmieniali polityczne barwy.