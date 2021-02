Spięcie Magdaleny Ogórek i posłanki Lewicy w TVP Info. „Wzorem pewnej przeuroczej blondynki przejdą do PiS-u”

W „Minęła 20” doszło do ostrej wymiany zdań między prowadzącą Magdaleną Ogórek a posłanką Lewicy Anitą Kucharską-Dziedzic. Polityk mówiła o „uroczej blondynce, która przeszła do PiS-u”, co wywołało ostrą reakcję pracownicy TVP Info.