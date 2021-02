Z okazji Dnia Prezydenta Donald Trump został hucznie przywitany przez wiwatujący tłum w pobliżu jego posiadłości na Florydzie. On i jego zwolennicy mają co świętować – zaledwie kilka dni temu były prezydent został uniewinniony przez Senat od zarzutów „podżegania do powstania” i zachęcania do szturmu na Kapitol.