Nie żyje oskarżany o pedofilię ks. Dymer. Terlikowski: To nie oznacza końca sprawy

We wtorek przed południem kuria szczecińsko-kamieńska potwierdziła informację o śmierci księdza Andrzeja Dymera. O kapłanie było ostatnio głośno za sprawą podejrzeń o wykorzystywanie seksualne nieletnich. „On stoi już przed Najwyższym. Kilku z biskupów, którzy go chronili też już nie żyje. Ale to nie oznacza końca sprawy” – pisze Tomasz Terlikowski.