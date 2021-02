„Media bez wyboru”. Opozycja we wspólnej deklaracji wzywa rząd do wycofania się z projektu

We wspólnej deklaracji politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL wezwali rząd do wycofania się z projektu składki od wpływów reklamowych i do odpartyjnienia mediów. W trakcie konsultacji w Sejmie opozycja podkreślała, jak ważna jest wolność słowa.