Ciało kobiety jest eksponowane non stop. Widzimy to na billboardach, u mechanika, gdy jedziemy zrobić przegląd auta. I to jest na porządku dziennym. A kiedy pokaże się nagą kobietę w innym kontekście, to budzi zdumienie. Nagle okazuje się, że dla niektórych to przekroczenie granic intymności – mówi Agnieszka Mocarska, fotografka porodowa, najczęściej dokumentująca narodziny domowe.