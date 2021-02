W rozmowie z „Wprost” Sylwia Spurek odniosła się do dyskusji, którą wywołały jej postulaty o zakazie reklamy produktów mięsnych i nabiału. – ​Dyskusja wynika z niezrozumienia, że to, co jemy, nie jest naszą własną sprawą. To, co jemy, jest polityczne​ – twierdzi europosłanka i dodaje „mówienie mój talerz moja sprawa jest kompletnie nie na miejscu”.