Nie jest mi łatwo, bo od zawsze mam konserwatywne poglądy. Osobiście sama nie zdecydowałabym się na przerwanie ciąży – mówi w rozmowie z „Wprost” Marzena Okła-Drewnowicz. Posłanka Koalicji Obywatelskiej pytana, czy po tym, jak Platforma przedstawiła swoje stanowisko w sprawie aborcji, nie boi się odpływu konserwatystów do innych partii, odpowiedziała: Jeśli znajdzie się w PO ktoś, kto pójdzie drogą posła Protasiewicza i odejdzie np. do PSL, no to trudno, jego wybór.