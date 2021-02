Autor „Snu o Warszawie” chce mostu im. Niemena: „Pamięć o nim słabnie, most ją przedłuży”

Gdy zobaczyłem w gazecie informację, że nowy warszawski most jeszcze nie ma nazwy, doszedłem do wniosku, że nadanie mu im. Niemena byłoby największym wyrazem szacunku wobec artysty. To właśnie szacunek dla Niemena, przyjaźń która nas łączyła, a przede wszystkim jego wielki dorobek uzasadniają moją propozycję. Zresztą oczekiwania są nie tylko moje, bo i ludzi, którzy cenią dobrą muzykę – mówi w rozmowie z „Wprost” Marek Gaszyński, autor tekstu „Snu o Warszawie”, inicjator akcji promującej ideę nazwania Mostu Południowego w Warszawie imieniem Czesława Niemena.