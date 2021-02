19 lutego wybrano dostawców 25 luksusowych aut, które do września bieżącego roku mają trafić do Służby Ochrony Państwa – informuje Wirtualna Polska. Całkowity koszt przetargu to niemal 4,5 mln zł. Sprawa zakupu od pewnego czasu jest obiektem zainteresowania senatora KO Krzysztofa Brejzy, który pytał o zasadność tak drogiego przedsięwzięcia w dobie pandemii i kryzysu gospodarczego.