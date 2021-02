„Wypowiadam się przeciwko wysiłkom polskiego rządu zmierzającym do osłabienia niezależnych mediów. Musimy odeprzeć tę kampanię i nazwać ją tym, czym jest – pogwałceniem światowych i europejskich standardów dotyczących rządów prawa i podstawowych praw człowieka” – pisze do uczestników szczytu MEDIA for FREEDOM była sekretarz stanu USA Madeleine Albright.