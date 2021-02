Gra edukacyjna o wdzięcznym tytule „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” narobiła na tyle dużo szumu, że nie mogliśmy przejść obok niej obojętnie. Nasza redakcja postanowiła, że to mnie przypadnie zaszczyt przetestowania tej produkcji. Nie lękajcie się, przyłożyłem się do tego zadania i wprowadzę was w cyfrowy świat papieża Polaka.