Według informacji „Wprost” minister edukacji i nauki miał zabiegać o to, by priorytetowo zaszczepiono wykładowców akademickich. Dziś mówi, że dzięki temu wrócą do nauki stacjonarnej, choć sam jeszcze w piątek wydał rozporządzenie, by w formie zdalnej pracowali do 30 września 2021 roku.