W poniedziałek doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry – poinformował w „Rozmowie Piaseckiego” wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska). – Mieliśmy do czynienia z przesileniem. Na pewno na tym spotkaniu wiele rzeczy zostało wyjaśnionych – mówił. W dalszej części rozmowy Woś odniósł się także do słów wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego i ostro krytykował premiera Morawieckiego.